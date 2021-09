The Big 3: McAuliffe Maskless, General Milley’s Chinese Comments, RIP Norm McDonald.

6AM: The Big 3, Celebrate, General Milley.

7AM: General Milley, Listener Calls, Randy Trost, Jordan Cheyenne.

8AM: Lynchburg City Councilman Chris Faraldi, Feel Good Story of the Day, AOC’s Met Gala Dress, Texas Peeping Tom Shot, and are Mules back for men?